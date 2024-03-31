المطران معوض برسالة الفصح عبر النشرة: نؤمن بأن يسوع قادر على إنتشال لبنان من الحالة التي هو فيها

وجه راعي أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوض، عبر "النشرة"، رسالة عيد الفصح، أملاً أن يحمل هذا العيد الخير والسلام للجميع.

وأشار المطران معوض إلى أننا "نؤمن بأن يسوع المسيح، القائم من بين الأموات، هو الذي يعطينا القدرة لنبقى ثابتين بالأمانة للمسيح، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي نمر بها، لا سيما في لبنان".

كما شدد على أننا "نؤمن أن يسوع المسيح قادر على إنتشال لبنان من الحالة التي هو فيها"، لافتاً إلى أن "لبنان قادر على النهوض من جديد، عندما يجدد كل الأفرقاء قناعتهم الوجدانية بأنه بلد العيش المشترك والبلد الذي يحكم من خلال الصيغة التشاركية".