وجه رئيس أساقفة زحلة والبقاع للروم المالكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم رسالة الفصح، عبر "النشرة"، متمنياً عيد فصح مجيد لجميع اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب لأنهم عائلة واحدة متحدة، وأن تبقى الأيام المقبلة تحت أنوار القيامة. وأشار إلى أن "وطننا المدفون منذ مدة طويلة في عتمة الأزمات، يستحق أنوار القيامة كي يقوم بكل مؤسساته ويعود العمران والازدهار، ويعيش المواطن اللبناني بكرامة ومرفوع الجبين".

كانت هذه تفاصيل خبر المطران إبراهيم برسالة الفصح عبر النشرة: وطننا المدفون في عتمة الأزمات يستحق أنوار القيامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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