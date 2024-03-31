"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية، ​الغجر​ خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى منطقة ​العرقوب​، حاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة".

وأوضح المراسل أنّ "هذا الهدوء الحذر تخرقه منذ منتصف اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب وحتى تلال عرمتى الريحان والاحمدية في البقاع الغربي".