إصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات في بئر السبع ومقتل المنفذ

افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع. واعلنت الشرطة الإسرائيلية انه جرى قتل منفذ عملية الطعن في بئر السبع وقواتنا تجري عمليات مسح لإزالة أي خطر آخر.

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