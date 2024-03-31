مولوي: الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي باشرت تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس منذ الأمس

اعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في بيان ان"الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي باشرت تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس منذ الأمس، فانطلقت الدوريات الأمنية لوحدة الدرك الإقليمي في الشمال وأقيمت الحواجز المتنقلة والتمركزات الظرفية في شوارع طرابلس لاسيما داخل الاسواق التجارية، كذلك سيّرت وحدة القوى السيّارة دوريات وأقامت حواجز بالقوة اللازمة لقمع جرائم إطلاق النار وتوقيف المتورطين وتسليمهم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، فيما عملت قيادة منطقة الشمال الاقليمية ومفرزة الاستقصاء في وحدة الدرك الاقليمي، الشرطة القضائية، شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء المركزية في جهاز أمن السفارات على تكثيف الجهد الاستعلامي وجمع المعلومات حول مطلقي النار والعمل على توقيفهم. ويجري التعاون والتنسيق مع الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة".

هذا ويتابع مولوي سير تنفيذ الخطة مع القيادات الأمنية والضباط والقطعات المولجة التنفيذ على الأرض.