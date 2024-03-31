"النشرة": الطيران الاسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بلدة الخيام والطيبة ورب ثلاثين

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بلدة الخيام وبلدة الطيبة". كما لفت الى ان "الطيران الاسرائيلي نفذ عارتين مستهدفاً بلدتي رب ثلاثين والخيام".

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