البابا فرنسيس: يتوجه نظري الى لبنان الذي يتأثر بتعطيل المؤسسات وندعو ليكون ارض اللقاء والتعايش

اشار البابا فرنسيس في قداس عيد الفصح من باحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الى ان "نظري يتوجه بشكل خاص الى لبنان الذي يتأثر بتعطيل المؤسسات والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب الاعمال العدائية على الحدود مع اسرائيل، وندعو ليكون ليكون ارض اللقاء والتعايش والتعددية".

واكد البابا فرنسيس ان "أفكاري تتوجّه إلى ضحايا الصراعات حول العام بدءاً من فلسطين إلى أوكرانيا وأدعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي وأحضّ على وصول المساعدات إلى غزّة وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".