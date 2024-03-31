النشرة: مسيرة اسرائيلية تحلق فوق السلسلة الشرقية ابتدأ ًمن بلدة النبي شيت الى اطراف مدينة بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان مسيرة اسرائيلية تحلق منذ الصباح فوق السلسلة الشرقية ابتدأ ًمن بلدة النبي شيت مروراً بالخضر وصولاً الى اطراف مدينة بعلبك. وتحلق طياراً دائرياً على علو منخفض.

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