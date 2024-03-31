الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة حرمون من دون وقوع إصابات

أعلن الجيش الإسرائيلي بان طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة حرمون من دون وقوع إصابات. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بسماع دوي انفجار قوي داخل الاراضي السورية المحتلة في هضبة الجولان تردد صداه في قرى وبلدات منطقتي مرجعيون حاصبيا، تبين وبحسب وسائل اعلام العدو الاسرائلي ان مسيرة اطلقت من لبنان باتجاه موقع اسرائيلي.

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