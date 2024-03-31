المدير الطبي في مستشفى تبنين اعلن عن انجاز طبي نوعي وهام بزراعة بطارية لقلب يعاني من ضعف بالكهرباء

اعلن المدير الطبي في مستشفى تبنين الحكومي الدكتور سليمان زهوي عن انجاز طبي نوعي وهام تمثل بإجراء عملية زراعة بطارية للقلب لمريضة تعاني من ضعف في كهرباء القلب، وقد تم اجراء العملية بواسطة جراح اختصاصي في جراحة القلب ذو كفاءة عالية وتكللت بالنجاح بمساعدة الطاقم الطبي والتمريضي الموجود في المستشفى.

واوضح زهوي في تصريح له، انه بعد ما تم افتتاح قسم تمييل القلب سنة ٢٠٢١ قمنا بتقديم الخدمات الطبية في هذا القسم بمساعدة اطباء ذو كفاءة عالية، وقد استطاع انقاذ العديد من المرضى الذين تعرضوا الى الذبحات القلبية الحادة، وبعد اجراء التمييل لهم قمنا بزراعة راسورات واليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب واهلنا قمنا بعملية زراعة بطارية للقلب.

وتابع زهوي "نعد اهلنا بأننا سنبقى الى جانبهم لتخفيف الآلام وبلسمة الجراح".

من جهته، اشاد مدير مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادة "بالإنجاز الطبيب الجديد والهام في المستشفى"، مؤكدا "الاستمرار بالعمل على التطوير والابداع وتقديم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لابناء المنطقة الجنوبية، ايمانا منا بضرورة صمودهم بارضهم وتقديم افضل انواع الدعم والخدمات لهم".