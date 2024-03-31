نتانياهو سيخضع الليلة لجراحة تحت تخدير كامل وسيتولى مهامه نائبه ياريف ليفين

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أن نتانياهو سيخضع لعملية جراحية اليوم الأحد لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه. وسيتم تخديره كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتاق "أثناء فحص دوري".

وأكد المكتب في بيانه، أن نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين سيتولى رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.