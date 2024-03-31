اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أن نتانياهو سيخضع لعملية جراحية اليوم الأحد لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه. وسيتم تخديره كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتاق "أثناء فحص دوري".
وأكد المكتب في بيانه، أن نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين سيتولى رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو سيخضع الليلة لجراحة تحت تخدير كامل وسيتولى مهامه نائبه ياريف ليفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.