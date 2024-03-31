استجابة للمواطنين.. الجيزة: إزالة اشغالات طريق جزيرة الدهب ورفع تجمعات قمامة بمطلع كوبرى الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك الإطار، كلف "راشد"، رئيس حى جنوب الجيزة، بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.

كما وجه المحافظ، رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية، وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحاً على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

على الفور، تم إزالة حالات الاشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدي بأعمال إعادة الشئ لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبرى الطالبية فى إستجابة فورية لشكوى المواطنين.