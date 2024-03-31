وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني ويحذر من امتداد الصراع إلى البحر الأحمر

اعلنت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري حذر في اتصال تلقاه من نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان اليوم الأحد من امتداد الصراع في المنطقة إلى جنوب البحر الأحمر، وتأثير ذلك علي حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، بان "وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام".

وأضافت "حذر شكري من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يؤثر سلبا على المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة".

وجاء في البيان أن الاتصال بين الوزيرين تناول "بشكل مستفيض" التطورات الخاصة بالصراع الدائر في قطاع غزة وكذلك مسار العلاقات المصرية الإيرانية.