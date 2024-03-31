عبّاس يُوجّه الحكومة الجديدة بالتجهيز للانتخابات الرئاسية بالمحافظات الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، اليوم الأحد، إن مهام الحكومة تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات.

وأكد عباس أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.

وأوضح عباس أن إدارته تواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة.

كذلك وجّه الرئيس الفلسطيني، الحكومة بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.