الجيش: توقيف 5 مواطنين في مناطق مختلفة ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق، أوقِف 5 مواطنين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (م.ا.) في منطقة الميناء - طرابلس لإطلاقه النار وحيازته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.

- توقيف المواطن (ا.ص.) في منطقة القبة - طرابلس لحيازته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.

- دهم منزل المواطن (ج.ن.) في بلدة حقل العزيمة – الضنية وتوقيفه وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

- دهم منزل المواطن المطلوب (ب.ا.) في بلدة كفرشلان – الضنية وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، علمًا أنه أوقِف في وقت سابق.

- توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة بوداي – بعلبك لعدم امتثاله لأوامر الدورية ومحاولته الفرار منها، وقد ضُبطت داخل سيارته بندقيتان حربيتان ومسدس وذخائر حربية وكمية من حشيشة الكيف.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة عين السوداء – بعلبك وضبط كمية من الذخائر والمخدرات بالإضافة إلى معدات لتصنيعها.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".