اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق، أوقِف 5 مواطنين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطن (م.ا.) في منطقة الميناء - طرابلس لإطلاقه النار وحيازته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.
- توقيف المواطن (ا.ص.) في منطقة القبة - طرابلس لحيازته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.
- دهم منزل المواطن (ج.ن.) في بلدة حقل العزيمة – الضنية وتوقيفه وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
- دهم منزل المواطن المطلوب (ب.ا.) في بلدة كفرشلان – الضنية وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، علمًا أنه أوقِف في وقت سابق.
- توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة بوداي – بعلبك لعدم امتثاله لأوامر الدورية ومحاولته الفرار منها، وقد ضُبطت داخل سيارته بندقيتان حربيتان ومسدس وذخائر حربية وكمية من حشيشة الكيف.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة عين السوداء – بعلبك وضبط كمية من الذخائر والمخدرات بالإضافة إلى معدات لتصنيعها.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 5 مواطنين في مناطق مختلفة ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.