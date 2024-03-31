الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الأجواء على ان يخف تأثيرها نسبياً الأربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي دافئ على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية جافة وحارة نسبياً مصدرها مصر حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الأجواء، يخف تأثيرها نسبياً اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء وترتفع نسبة الرطوبة وتصبح الأجواء سديمية ، ومن المتوقع ان تنحسر تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال ٥ درجات مع نسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً ، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية واستمرار ظهور الغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء وتتحول الأجواء الى سديمية وتسوء الرؤية أحياناً.

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع اجواء سديمية وسوء في الرؤية كما تنشط الرياح أحياناً .