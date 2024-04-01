انت الان تتابع خبر واجهته طائرات ومئات عناصر الأطفاء.. حريق هائل يباغت دهوك فجرًا ويلتهم سوقها (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر محلية وامنية، ان الحريق التهم اكثر من اكثر من 150 محلا تجاريا في السوق، وتجمهرت اكثر من 20 فرقة من الدفاع المدني لاطفائه تضم اكثر من 300 عنصر كما شاركت طائرات هيليكوبتر بعملية الإطفاء.



وأشارت المصادر الى ان الحريق تسبب بنحو 10 إصابات واختناقات بينهم افراد من الدفاع المدني.