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واجهته طائرات ومئات عناصر الأطفاء.. حريق هائل يباغت دهوك فجرًا ويلتهم سوقها (صور وفيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر محلية وامنية، ان الحريق التهم اكثر من اكثر من 150 محلا تجاريا في السوق، وتجمهرت اكثر من 20 فرقة من الدفاع المدني لاطفائه تضم اكثر من 300 عنصر كما شاركت طائرات هيليكوبتر بعملية الإطفاء.

وأشارت المصادر الى ان الحريق تسبب بنحو 10 إصابات واختناقات بينهم افراد من الدفاع المدني.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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