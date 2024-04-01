أكد مصدر إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون الإثنين اجتماعا عبر الفيديو لبحث الهجوم البري الذي تهدّد اسرائيلا منذ أسابيع بشنّه على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، قوله: "من المقرر عقد الاجتماع اليوم، سيكون عبر الإنترنت وقد يُعقد اجتماع حضوري في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء وفد من اسرائيل زيارة الى واشنطن للبحث في هذا الهجوم المرجح، والذي يقابل بتحفظات من قبل الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس برس عن مصدر إسرائيلي: اجتماع أميركي إسرائيلي عبر الفيديو اليوم لبحث الهجوم على رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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