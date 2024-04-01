اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "طائرات مقاتلة قصفت في وقت واحد عشرة أهداف لـ"حزب الله" في منطقة راشيا الفخار جنوبي لبنان".
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ اربع غارات على منطقة اسماقة ما بين مزرعة الخريبة واطراف، راشيا الفخار والمنطقة الحرجية بين مزرعة حلتا كفرشوبا خراج بلدة الهبارية والماري".
كما اشار الى ان "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غاراتان جديدتان على حمى الفرديس في القطاع الشرقي قضاء حاصبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت في وقت واحد عشرة أهداف لحزب الله في منطقة راشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.