الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت في وقت واحد عشرة أهداف لحزب الله في منطقة راشيا الفخار

اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "طائرات مقاتلة قصفت في وقت واحد عشرة أهداف لـ"حزب الله" في منطقة راشيا الفخار جنوبي لبنان".

وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ اربع غارات على منطقة اسماقة ما بين مزرعة الخريبة واطراف، راشيا الفخار والمنطقة الحرجية بين مزرعة حلتا كفرشوبا خراج بلدة الهبارية والماري".

كما اشار الى ان "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غاراتان جديدتان على حمى الفرديس في القطاع الشرقي قضاء حاصبيا".