وصلت لـ8 ملايين جنيه.. البنوك تتوسع في قروض السيارات الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك تتوسع في إدارج قروض لتمويل السيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة لمواكبة المتغيرات العالمية بتمويل منتجات مستدامة غير ملوثة للبيئة.

ويقدم عدد من البنوك تمويلات للسيارات الكهربائية منها التجاري الدولي CIB وفيصل الإسلامي، والقاهرة، وqnb الأهلي وhsbc.

وتتيح البنوك قروض السيارات الكهربائية للموظفين بالقطاعي العام والخاص بضمان الراتب وأصحاب المهن والأعمال الحرة.

وتوافق البنوك على قرض السيارة الكهربائية بعد استيفاء الأوراق المطلوبة مثل عرض بسعر السيارة من معرض معتمد، وشهادة إثبات دخل من جهة عمل العميل، وإيصال مرافق حديث، وصورة من الرقم القومي.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل قروض السيارات الكهربائية في 5 بنوك.

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

سعر العائد: يزيد 2% عن سعر العائد لدى المركزي ليسجل 30.25% سنويا على أساس متناقص.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما كحد أقصى.

الدخل الشهري: لا يقل عن 1500جنيه كحد أدنى.

بنك HSBC

قيمة التمويل: تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

سعر العائد: يبدأ من 30% سنويا على أساس متناقص ويرتفع حسب نوع وظيفة العميل.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع مدير الفرع.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

قيمة التمويل: تصل إلى 8 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

سعر العائد: من27 % إلى 36% سنويا على أساس متناقص.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

قيمة التمويل: تصل إلى مليون جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

سعر العائد: يتم تحديد مع مدير الفرع ويتباين من عميل إلى آخر حسب نوع الوظيفة، ومدة سداد القرض.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع مدير الفرع.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه.

بنك القاهرة

قيمة التمويل: تصل إلى 8 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

سعر العائد: يختلف من عميل إلى آخر حسب نوع الوظيفة وفترة سداد التمويل.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع مدير الفرع.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 5 آلاف جنيه.