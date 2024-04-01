"زراعة الشيوخ": توجيهات السيسي بتوفير احتياجات التوسع الزراعي تحقق الأمن الغذائي وتزيد الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير كل الاحتياجات اللازمة لمشروعات التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأضاف الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن تنفيذ تلك التوجيهات لا يفيد قطاع الزراعة فقط؛ بل يدفع عجلة التنمية بالبلاد، نظرًا لأن التوسع الزراعي يساعد بدوره في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم التصدير، وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي تخفيف حدة التحديات التي تواجه الدولة حاليًّا، ما يؤدي إلى السيطرة على الأسعار.

وتابع الجبلي: كما تأتي تلك التوجيهات متماشية مع توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مؤخرًا خلال مناقشتها عددًا من الملفات؛ ومنها سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، واستخدام التكنولوجيا في الزراعة، وكان من بين التوصيات تسهيل استيراد المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعي، والتدريب على استخدام التكنولوجيا في الزراعة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تلك التوجيهات تؤكد أن القيادة السياسية تضع محاور التنمية وخطة زيادة الإنتاج المحلي نصب أعينها دائمًا، للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة حجم التصدير.

وأعلن الجبلي تأييده التام توجيهات القيادة السياسية، داعيًا الحكومة إلى سرعة تنفيذها، مع وضع خطة للتوسع في التصنيع الزراعي أيضًا بالتوازي مع ذلك، لا سيما أن التصنيع الزراعي من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي ومضاعفة قيمته الاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.