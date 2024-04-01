وسائل اعلام ايرانية: السفير الايراني وعائلته في سوريا بصحة جيدة ولم يصب في الهجوم قرب السفارة

افادت وسائل اعلام ايرانية بان السفير الايراني وعائلته في سوريا بصحة جيدة ولم يصب في الهجوم قرب السفارة. واكد مصدر دبلوماسي إيراني لـ"الوطن" السورية أن اعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني بدمشق بخير لكن مبنى القنصلية قد تدمر. الى ذلك، وصل وزير الخارجية المغتربين السوري فيصل المقداد إلى مقر السفارة الإيرانية بدمشق. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية إن مبنى قريبا من السفارة الإيرانية في دمشق تعرض لقصف جوي إسرائيلي. وقالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت سابق إن قصفا استهدف القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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