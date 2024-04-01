وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن اغتيال محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان في الهجوم على دمشق

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن اغتيال محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان في الهجوم على دمشق.

وفي السياق، اعلنت وزارة الدفاع السورية بانه "حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على إنتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

وفي وقت سابق، ذكرت "سانا" بان الجيش الاسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق.

وذكرت "سانا" أن العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لبعض صواريخ العدوان.