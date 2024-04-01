الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان هرتسي هاليفي يصادق على خطط عسكرية في مقر قيادة المنطقة الشمالية

اعلن الجيش الإسرائيلي بان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي يصادق في مقر قيادة المنطقة الشمالية على خطط عسكرية على الحدود الشمالية على ضوء التطورات الجارية في المنطقة.

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