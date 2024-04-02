قوات الاحتلال تعتقل شقيقة إسماعيل هنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية لوكالة «فرانس برس» أن «صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)»، مشيرة في بيانها إلى أنها تشتبه في قيامها بـ»التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية».

واعتقلت عناصر من الشاباك والشرطة شقيقة إسماعيل هنية، وقالوا «إنهم عثروا على وثائق ووسائل اتصال وهواتف نقالة، إضافة إلى متعلقات أخرى تدل على شبهة ارتكابها مخالفات أمنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية مكان».

ووفقا للمعلومات فإن شقيقة إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل أراضي إسرائيل، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

وشقيقتا هنية، صباح وليلى، تحملان الهوية الإسرائيلية، بعد أن تركتا قطاع غزة وتزوجتا من قريبين للعائلة من سكان تل السبع في النقب، قبل عشرات الأعوام.

ويحرك حركة حماس «كيانان»، وهما مكتبها السياسي في قطر وذراعها التنفيذية في غزة، حيث يترأس إسماعيل هنية المكتب السياسي لحماس من قطر، فيما يترأس يحيى السنوار المكتب السياسي للحركة من غزة.