المرصد: إسرائيل تستهدف موقعاً عسكرياً في درعا رداً على إطلاق صاروخ باتجاه الجولان

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعاً عسكرياً في ريف درعا رداً على إطلاق صاروخ باتجاه الجولان المحتل.

وأوضح أن القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً في محيط قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي من محافظة درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجولان للتحذير من هجوم محتمل.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "الحرس الثوري" الإيراني مقتل العميد محمد رضا زاهدي، قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما في "العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق".