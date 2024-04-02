النشرة: الطيران التجسسي الاسرائلي يحلق بشكل مكثف فوق منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه لا يزال الطيران التجسسي الاسرائلي يحلق بشكل مكثف فوق منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة على علو متوسط وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

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