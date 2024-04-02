عبد اللهيان: تم إرسال رسالة مهمة إلى واشنطن عقب الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأميركية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق.

واشار عبداللهيان في تصريح له، الى انه "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد العديد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين في سوريا، تم استدعاء مسؤول السفارة السويسرية لدى طهران بصفته راعي المصالح الأميركية في إيران، إلى وزارة الخارجية".

ولفت الى انه "تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة الكيان الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأميركية في هذا الصدد". واوضح بانه "تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأميركية باعتبارها داعما للكيان الصهيوني. يجب أن تتحمل أميركا المسؤولية".