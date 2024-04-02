استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم النائب ميشال ضاهر في زيارة تهنئة بعيد الفصح المجيد.
وكانت مناسبة لعرض مختلف الأوضاع على الساحتين البقاعية واللبنانية، وكان اصرار على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي في اسرع وقت ممكن، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي للجميع.
وتمنى ابراهيم، أن "يكون عيد الفصح عبوراً للبنان من الظلمة الى نور القيامة الذي لا يغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران ابراهيم استقبل ضاهر مهنئاً وأكدا على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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