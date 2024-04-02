مقتل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني في كمين بمنطقة العمليات العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، معلومات عن مقتل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كمين في منطقة العمليات العسكرية.

ونشرت صفحة المراسل العسكري، رسلان تارينوف، على منصة "تلغرام" المعلومات التي تفيد بمقتل أفضل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني، فلاديمير جيزيمشوك، في كمين في منطقة العمليات العسكرية.

وكان قد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان: "أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات "أوبيلينكا" (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا".

كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوغرامًا من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة، وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.

والجدير بالذكر أن جيزيمشوك تم قتله، في الأول من أبريل ، بنيران روسية بعدما وقع في كمين مع مجموعته بالقرب من تيرني في مقاطعة دونيتسك.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.