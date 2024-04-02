لجنة مستخدمي مستشفى بيروت: في حال لم يتم تحويل الزيادات المقرة آخر هذا الأسبوع فإننا مضطرين لإتخاذ خطوات إحتجاجية تصعيدية

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان، الى انه "بعد إقرار الزيادات على الرواتب بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء تفاجأنا بتحويل رواتب موظفي مستشفى بيروت الحكومي دون الزيادة المقرة لناحية الراتبين الاضافيين ومنحة البنزين، والمفعول الرجعي وزيادة بدل غلاء المعيشة، وعند الاستفسار عن السبب أو موعد الدفع لم نسمع جواب واضح من الإدارة رغم الظروف التي يمر بها الموظف".

ولفت البيان الى انه "رغم حضورنا اليومي دون انقطاع لتأمين استمرارية هذا الصرح وتلبية حاجة المرضى وخدمتهم، وفي الوقت الذي أقرت فيه الحكومة بدل مثابرة لموظفي الإدارات العامة وهو حقهم الطبيعي نجد ادارتنا تحرمنا من أبسط الحقوق وأقلّها وتطالب الموظف بالحضور والاستمرار كأن شيئا لم يكن ورغم كل ذلك نستمر كممثلين عن الموظفين بالتواصل والحوار مع الإدارة في السعي لتحصيل حقوقنا إلا أننا نُبادل بعدم الوضوح وعدم صرف مستحقاتنا بشكل غير مبرر، بناء لما تقدم وفي حال لم يتم تحويل الزيادات المقرة آخر هذا الأسبوع فإننا مضطرين لإتخاذ خطوات إحتجاجية تصعيدية مع بداية الأسبوع القادم على أن تُعلن في حينه".