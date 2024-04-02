المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وفقا لاستخباراتنا فإن المبنى المستهدف بدمشق عسكري وليس قنصلية

نقلت شبكة "سي ان ان" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده ان "وفقا لاستخباراتنا فإن المبنى المستهدف بدمشق عسكري وليس قنصلية". وشدد على ان "المبنى الذي قصف بدمشق ليس سفارة ولا قنصلية بل مبنى عسكري لفيلق القدس".

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