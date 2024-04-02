انتخابات نقابة مستوردي المواد الغذائية في 18 نيسان

دعت نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان أعضاءها لإنتخاب 12عضواّ لمجلسها التنفيذي، عند الساعة الاولى من بعد ظهر الخميس في 18 نيسان، في مكتب النقابة في سن الفيل - بناية تامر ط5.
واشارت النقابة الى أنه إذا لم يكتمل النصاب في الدورة الأولى، ستؤجل الإنتخابات الى دورة ثانية ستجرى في 25 نيسان 2024 في نفس المكان والزمان.
ودعت النقابة الراغبين بالترشح بتقديم طلبات ترشحهم في مهلة اقصاها 15 نيسان 2024 في مكتب النقابة.
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