افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والبعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان تمكنا من إعادة تشغيل محطة مياه الوزاني التي تعرضت لغار.ة إسرائيلية في ٦ شباط الماضي وتسببت بقطع المياه عن 35 بلدة جنوبية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مياه لبنان الجنوبي والبعثة الدولية للصليب الاحمر اعادوا تشغيل محطة مياه الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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