الاسمر بعد لقائه المكاري: ضرورة حصول موظفي تلفزيون لبنان على حقوقهم والاستفادة من المراسيم المتعلقة بالقطاع العام

التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي شكره لإنجازه العقد الاستشفائي في تلفزيون لبنان.

وطالب الاسمر بتطبيق القوانين التي تختص برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على موظفي تلفزيون لبنان، شاكراً المكاري على "سعيه في هذا الاطار وسعيه الدائم لافادة تلفزيون لبنان من المراسيم التي تصدر للقطاع العام وذكره بالأسم".

وأشار الأسمر إلى أن "تلفزيون لبنان يعاني ما يعانيه من مشاكل"، مشدداً على "ضرورة معالجة هذه المشاكل في هذه المرحلة والتي تتعلق بالموظفين وضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة، إن لناحية انتسابهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او إفادتهم من المراسيم المتعلقة بغلاء المعيشة، ما ينعكس إيجابا على التعويضات" و إن لإفادتهم من المراسيم التي تصدر للقطاع العام".

وأكد الاسمر "حاجة تلفزيون لبنان إلى عملية استنهاض كبيرة"، وقال: "الوزير المكاري مهتم بالموضوع ووضعنا في أجواء مهمة يحضرها لتلفزيون لبنان ودراسات تخص القناة 5 والأرشيف".