أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية دمرت ممستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية".
واوضحت في بيان لها، أنه "استطاع الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعا لأسلحة الطيران، وورشة لإنتاج وصيانة الطائرات من دون طيار، فضلاً عن القوى البشرية والعسكرية ومعدات القوات المسلحة لأوكرانيا في 152 مقاطعة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 195 مسيرة أوكرانية، و41 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"فامبير" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردًا عسكريًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى آلية عسكرية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي اعلن تدمير ممستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.