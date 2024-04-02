الجيش الروسي اعلن تدمير ممستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية دمرت ممستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية".

واوضحت في بيان لها، أنه "استطاع الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعا لأسلحة الطيران، وورشة لإنتاج وصيانة الطائرات من دون طيار، فضلاً عن القوى البشرية والعسكرية ومعدات القوات المسلحة لأوكرانيا في 152 مقاطعة".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 195 مسيرة أوكرانية، و41 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"فامبير" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردًا عسكريًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى آلية عسكرية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.