رئيس الوزراء الفلسطيني: العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء "جريمة حرب"

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء في قطاع غزة بأنها "جريمة حرب متكاملة الأركان".

وعقدت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة أولى جلساتها الثلاثاء وقال مصطفى إنها ستركز على أولويات ثلاث تتمثل في "تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات".

واضاف رئيس الوزراء "الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس".

واعتبر "الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء - وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".