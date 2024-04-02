الخارجية الاميركية: لا ندعم الهجمات الأوكرانية على أهداف في روسيا بما في ذلك مصافي النفط الروسية

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، الى إن "الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية على أهداف في روسيا، بما في ذلك مصافي النفط الروسية".
ولفت ميللر معلقا على هجمات كييف على مصافي النفط الروسية، الى انه "كان موقفنا منذ بداية هذا الصراع دائما هو أننا لا نشجع أو ندعم الضربات الأوكرانية خارج أراضي أوكرانيا ... هذه هي سياستنا التي شرحناها للحكومة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، اعترف رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي ماليوك، بأن جهاز المخابرات التابع له كان وراء الهجمات على مصافي النفط.
وخلال الأسابيع الماضية، نفذت طائرات بدون طيار أوكرانية عدة هجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما مصافي النفط في المناطق الروسية.
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