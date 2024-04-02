تظاهر عدد من الاسرائيليين أمام مقر الكنيست احتجاجا على إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للحرب في غزة وللمطالبة بانتخابات مبكرة وإنجاز صفقة تبادل

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة أمام مقر الكنيست احتجاجا على إدارة نتانياهو للحرب في غزة وللمطالبة بانتخابات مبكرة وإنجاز صفقة تبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.