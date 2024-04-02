أعلنت مسؤولة في البيت الابيض، أن "وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين ستزور الصين في الايام المقبلة، فيما يتوجه اليها وزير الخارجية انتوني بلينكن في الاسابيع المقبلة".
وأوضحت المسؤولة، أن "هاتين الزيارتين تشكلان استكمالا للمحادثات الهاتفية التي جرت الثلاثاء بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ، والهادفة الى إدارة التوترات بين القوتين العظميين".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالبيت الابيض: وزيرا الخزانة والخارجية الاميركيان الى الصين في الايام والاسابيع المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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