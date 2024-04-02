مودعون تجمعوا أمام مصارف بالقرى الحدودية وكتبوا شعارات على واجهاتها تطالب باستعادة أموالهم

تجمّع عدد من المودعين أمام فروع عدد من ​المصارف​ في القرى الحدوديّة، وكتبوا شعارات على واجهاتها، تطالبها باستعادة أموالهم، وذلك على أثر دعوة اتحاد المودعين في مصارف ​لبنان​ إلى المشاركة في تحرّك عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 4 نيسان الحالي، أمام ​مصرف لبنان​، وبعد بيان أبناء القرى الحدودية تلبية لدعوة الاتحاد.

وكان قد أعلن "اتحاد المودعين"، في بيان، أنّ "بعد الصّدى الّذي حصده تحرّك 4 نيسان بدعوة من اتحاد المودعين، يقوم بعض المغرضين بحملة تشويش على التّحرّك، من خلال الزعم بوجود تحرك آخر في اليوم عينه، وذلك لخلق طابور خامس وتفكيك الحراك وتضليل أهدافه". وأوضح أنّ "ما من فعلة ستقف بوجه وجع المودعين وغضبهم وتحرّكهم هذه المرّة"، مؤكّدًا أنّ "تحرّك 4 نيسان باقٍ على موعده".