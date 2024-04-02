اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، "إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان على نهاريا والبلدات المحيطة بها". كما افادت قناة "الجزيرة"، عن ان "صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان".

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