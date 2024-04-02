زار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، البطريرك الماروني الكاردينا مار بشارة بطرس الراعي، في الصّرح البطريركي في كركي، بحضور المطران بولس صياح، النائب البطريركي لأبرشيّة بيروت المونسنيور كابرئيل موراديان، ونائب خوري كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي الأب آرام أبراهاميان.
وأشارت بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في بيان، إلى أنّ "خلال اللقاء، تبادل ميناسيان والرّاعي التّهاني بمناسبة عيد القيامة. وتحدّثا عن الأوضاع الرّاهنة وبخاصّة في لبنان، وشدّدا على أهميّة إيجاد حلول للمشاكل الجمّة، وأهميّة التّعاون مع كلّ الطّوائف من أجل خير الوطن والمواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر ميناسيان زار الراعي وأكدا أهمية إيجاد حلول للمشاكل والتعاون مع كل الطوائف لخير الوطن والمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.