عبد المسيح زار الجميل: الأولوية القصوى تبقى إيصال رئيس جمهورية سيادي وإصلاحي

أشار النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى "أنّني زرت رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، لشكره على ما قدّمه الحزب ورئيس إقليم ​أستراليا​ لودي عبود وكوادرها، من دعم معنوي، لوجستي، استقبالات، تسهيلات وتقديمات خلال زيارتي الأخيرة لأستراليا، ممّا أسهم في نجاح الرّحلة، وأهدافها الوطنيّة بشكل عام والكورانيّة بشكل خاص".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "إضافةً إلى ذلك، تداولنا بالوضع الحالي في ​لبنان​، وشدّدنا على أنّ الأولويّة القصوى تبقى إيصال رئيس جمهوريّة سيادي وإصلاحي".