وزير الإعلام السوداني قرر إيقاف عمل قنوات "العربية" و"الحدث" و"سكاي نيوز عربية" في السودان

كشفت وكالة الأنباء الرّسميّة السّودانيّة (سونا)، أنّ "وزير الثّقافة والإعلام جرهام عبد القادر أصدر قرارًا وزاريًّا، قضى بإيقاف عمل قنوات "العربية"، "الحدث" و"سكاي نيوز عربيّة" في السودان، وذلك لعدم التزامها بالمهنيّة المطلوبة والشّفافيّة، وعدم تجديد تراخيصها".
وأوضحت أنّ "القرار جاء استنادًا إلى موجّهات ومطلوبات المهنيّة والشّفافيّة في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السّوداني وقيمه، وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة، كما أنّها لم تجدّد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي".
من جهتها، ندّدت نقابة الصّحفيّين السّودانيّين بالقرار، معتبرةً أنّه يمثّل "خرقًا واضحًا لحرّيّة التّعبير وحرّيّة الصّحافة والإعلام وحرمة المؤسّسات الصّحفيّة والإعلاميّة"، مشيرةً إلى أنّ "إغلاق القنوات الفضائيّة والتّضييق على العاملين بالمهنة، من شأنه إسكات صوت الإعلام المهني، كما يفتح الباب أمام تفشّي الشّائعات وخطاب الكراهيّة".
وقبل أيّام، قدّمت حكومة السودان شكوى رسميّة لمجلس الأمن الدولي ضدّ الإمارات، متّهمةً إيّاها بالتّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للبلاد.
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