بلينكن: لن تكون هناك قوات أميركية على أراضي أوكرانيا ونتجنب النزاع المباشر مع روسيا

لفت وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، إلى أنّ "سياسة الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ واضحة تمامًا: لن تكون هناك أي قوّات أميركيّة على أراضي ​أوكرانيا​. وهذا ما من شأنه أن يقرّب النّزاع المباشر مع ​روسيا​، ونحن نريد تجنّب ذلك"، مؤكّدًا أنّ "ذلك لا يصبّ في مصلحة ​الولايات المتحدة الأميركية​ ولا الحلفاء في "حلف شمال الأطلسي (النّاتو)".

وأشار، في حديث إلى قناة فرنسيّة، تعليقًا على إعلان الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بشأن إمكانيّة إرسال القوات إلى أوكرانيا، إلى أنّ "كلّ واحد يجب أن يتّخذ قراراته على المستوى الوطني وعلى مستوى الحلف"، مركّزًا على أنّ "في علاقاتنا الثّنائيّة مع ​فرنسا​، وفي إطار ​الناتو​، نعمل معًا. نحن نجري مناقشات ونتّخذ القرارات معًا".

وشدّد بلينكن على أنّ بايدن منذ أوّل أيّام النّزاع في أوكرانيا "كان على قناعة بأنّه من الضّروري تجنّب الحرب مع روسيا، بغضّ النّظر ما إذا كان ذلك تصعيدًا تقليديًّا أو نوويًّا. ومنذ ذلك الحين، هو كان يتحرّك بهذا الاتجاه، حيث يدعم أوكرانيا ويتجنّب الحرب مع روسيا".