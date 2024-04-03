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أوضحنا لإيران أننا لسنا مسؤولين .. الحكومة الأمريكية : إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية

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الشارقة - اميمة ياسر - قالت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وقالت نائبة السكرتير الصحفى بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة شاركت في الغارة: "لم تشن الولايات المتحدة غارة على دمشق، سأحيلكم إلى الإسرائيليين للتحدث عن غارتهم".

وردا على سؤال بشأن التقييم الرسمي للحكومة الأمريكية بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الضربة، أجابت المتحدثة: "هذا تقييمنا".

وذكرت سينج "لقد أوضحنا تماما لإيران عبر القنوات الخاصة أننا لسنا مسؤولين عن الغارة التي وقعت في دمشق". وأضافت "سأكرر أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في تلك الغارة. ولم يكن لدينا علم مسبق بها".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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