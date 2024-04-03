كشف وزير الخارجية الأميركي، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحاجة إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة، وذلك خلال زيارته إلى باريس في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن "بلينكن وماكرون جددا خلال لقائهما على ضرورة منع توسع الأزمة في غزة وتجنب أي تصعيد في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن وماكرون أكدا خلال لقائهما في باريس على ضرورة منع توسع حرب غزة وتجنب أي تصعيد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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