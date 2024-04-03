سفير روسيا: يجب على طوكيو الاعتراف بسياستها الخاطئة لإصلاح علاقاتها بموسكو

ياسر رشاد - القاهرة - صرح السفير الروسي لدى اليابان نيكولاي نوزدريف بأنه يتعين على اليابان أن تعترف بسياستها الخاطئة المناهضة لروسيا من أجل تحسين العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأن إلغاء العقوبات من جانب واحد لن يكون كافيا.

العلاقات بين روسيا واليابان تتعرض لضغوط سلبية قوية

وتابع نوزدريف خلال مقابلته مع وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، والتي نقلته تصريحاته عبر موقعها الإلكتروني، أن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين روسيا واليابان، يتعرض حاليًا لضغط سلبي قوي تمارسه السياسة العدائية نيابة عن الإدارة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن طوكيو اختارت بشكل واضح وعلنًا شكل العلاقات مع روسيا، بعدما قررت أن تكاليف تدمير العلاقات فعليا مع أحد جيرانها الرئيسيين، وهي روسيا، ستكون أقل إذا ما قورنت بالفوائد التي قد تجنيها اليابان من الانضمام إلى الحملة المناهضة لروسيا.

السفير الروسي لدى اليابان:صعب الحديث عن مستقبل العلاقات الروسية اليابانية الآن

وقال السفير الروسي لدى اليابان: "من الصعب للغاية الحديث عن مستقبل العلاقات الثنائية بين روسيا واليابان في ظل هذه الظروف، فيبدو أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو أن يدرك الجانب الياباني في مرحلة ما المسار الخاطئ لسياسته ويتخلى عنها، ليس بالقول بل بالأفعال"، بحسب ما نقلته “تاس”.

وأضاف: "هذا أمر مهم بشكل أساسي من أجل تمهيد الطريق لبعض الآفاق لتحسين العلاقات الثنائية"، مضيفا أن الإلغاء البسيط للعقوبات لن يكون كافيا لهذا الغرض.

يذكر أن شهر فبراير الماضي أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أن بلادها تعتزم مواصلة الالتزام بسياسة حل القضية الإقليمية مع روسيا والتوقيع على معاهدة سلام بين الدولتين.