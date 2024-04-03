الرئيس القبرصي: أتفهم التحديات التي يواجهها لبنان لكن تصدير "المهاجرين" إلى قبرص لا يُمكن قبوله

شدد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليد، على أنّه من "المقلق للغاية" أن يتزايد باستمرار وصول النازحين السوريين إلى البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، قال خريستودوليدس: "أتفهم تمامًا التحديات التي يواجهها لبنان، لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل ولا يمكن قبوله".

وتريد نيقوسيا من الاتحاد الأوروبي أن يدرس إعلان أجزاء من سوريا مناطق آمنة، الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.